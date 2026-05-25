País para Todos no respaldará candidaturas de Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez en segunda vuelta

El partido País para Todos, cuyo candidato presidencial en las recientes elecciones generales fue Carlos Álvarez, fijó su postura de cara a la segunda vuelta electoral y descartó una posible alianza con los partidos de Fuerza Popular o Juntos por el Perú.

A través de un comunicado, la agrupación política agradeció a las personas que le otorgaron su voto en la primera vuelta y consideró que cada ciudadano tiene el derecho de decidir a qué partido respaldar. En esa línea, anunció que no apoyará las candidaturas de Keiko Fujimori ni la de Roberto Sánchez.

“En coherencia con esa posición y con el mandato recibido de nuestros electores, el partido ha decidido no asumir una adhesión institucional a ninguna de las candidaturas que participarán en la segunda vuelta electoral”, dice en el pronunciamiento.

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