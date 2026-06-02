Se confirma retorno de exjugador de Universitario para el Torneo Clausura

Luego de tres años de triunfos, Universitario de Deportes pasó el primer semestre del 2026 con varios resultados que le fueron adversos. Con cambios de DT’s incluidos y actuaciones de jugadores muy por debajo de lo esperado, la U quedó eliminado de toda competencia internacional y en el Torneo Apertura terminó cuarto con 29 puntos, once menos que el ganador, su clásico rival Alianza Lima.

Es por ello que el nuevo entrenador, el argentino Héctor Cúper, ya analiza opciones para reforzar su equipo con el objetivo de dar vuelta a la situación y conseguir un nuevo título a fin de año. En ese contexto, hoy se conoció de un primer jugador que vuelve a Universitario.

Se trata del volante ofensivo de 21 años de edad Álvaro Rojas, quien estuvo a préstamo en Cienciano a lo largo del Torneo Apertura. La información fue confirmada por el cuadro cusqueño a través de sus redes sociales.

“Informamos que el Club Universitario de Deportes ha decidido hacer efectiva la cláusula establecida en el convenio de préstamo del futbolista Álvaro Rojas, por lo que el jugador retornará a la institución a la que pertenece”, se lee en el comunicado de Cienciano.

Cabe apuntar que el paso de Álvaro Rojas por el equipo cusqueño no fue el esperado, ya que no jugó mucho en el primer equipo. Fueron solo siete partidos en los que estuvo en cancha, llegando a sumar 160 minutos de juego efectivo.

El 2025, también cedido por la U, el volante tuvo mayores opciones de jugar en Juan Pablo II. En la escuadra de Chongoyape disputó 31 partidos, anotó en cuatro ocasiones y dio dos asistencias de gol.

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