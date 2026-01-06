Liga1 2026: clubes aprueban aumentar a siete el cupo de extranjeros en cancha

A poco más de tres semanas del inicio previsto de la Liga1 Te Apuesto 2026, los clubes de la Primera División del fútbol peruano acordaron por mayoría aumentar a siete el número de jugadores extranjeros que podrán estar en cancha de manera simultánea durante un partido.

La decisión se tomó este martes durante una asamblea con los 18 clubes participantes, en la que se debatieron distintos puntos del Reglamento del campeonato. El incremento representa un cambio respecto a la temporada pasada y aún requiere la aprobación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para quedar oficialmente establecido.

SE ESPERA APROBACIÓN DE LA FPF

Hasta la temporada 2025, los clubes podían inscribir hasta seis futbolistas extranjeros, todos con posibilidad de jugar al mismo tiempo. Con la nueva propuesta, la mayoría de equipos apuesta por elevar ese límite a siete, una medida que no afectará a los clubes que cuenten con jugadores nacionalizados, quienes no ocupan plaza de extranjero.

Tras el acuerdo alcanzado en la asamblea, los equipos quedaron a la espera de la decisión final de la FPF para que la modificación sea incorporada formalmente en el Reglamento de la Liga1 2026.

Cabe recordar que desde esta temporada se constituyó la Junta Directiva de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, organismo encargado de la organización de la Liga1, así como de la Liga2, Liga3 y la Liga Femenina. La presidencia de esta junta está a cargo de Fernando Corcino, actual presidente de Alianza Universidad, mientras que los clubes asumen la administración directa de las competiciones del fútbol profesional peruano.

