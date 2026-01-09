Sorteo del fixture de la Liga 1 2026: mira cómo arranca el torneo y en qué fecha es el clásico

La noche de este viernes 9 de enero se desarrolló el esperado sorteo de la Liga 1 2026. Como parte del evento, quedó confeccionado el fixture del campeonato, destacando que el clásico del fútbol peruano se disputará en la fecha 9.

De esta manera, en la fecha 9 del Torneo Apertura, Universitario de Deportes recibirá en el Estadio Monumental a Alianza Lima. Por contraparte, los blanquiazules serán locales ante los cremas en la fecha 9 del Torneo Clausura.

Asimismo, destaca que en la fecha 1 del Torneo Apertura, Alianza Lima visitará a Sport Huancayo, mientras que la U será local ante ADT. En tanto, en el inicio del Clausura pasará lo contrario: los blanquiazules serán locales ante los huancaínos, mientras que los cremas visitarán a los tarmeños.

En cuanto al otro grande del fútbol peruano, quedó establecido que, en la fecha 4 del Apertura, Sporting Cristal será local ante Universitario, muy probablemente en el Estadio Nacional, mientras que el Alianza Lima vs. Sporting Cristal se disputará en la fecha 14 en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

En cuanto a la última fecha del Torneo Apertura, Universitario será local ante Sport Huancayo, mientras que Alianza Lima será visita ante FC Cajamarca. En tanto, en la última jornada del Clausura (y de todo el año), los cremas visitarán a los huancaínos, mientras que los blanquiazules serán locales ante los cajamarquinos.

