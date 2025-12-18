Sporting Cristal se enfrentará al ganador del Alianza Lima vs 2 de mayo por Copa Libertadores

Atención. Tras el sorteo de la fase previa de Copa Libertadores, Sporting Cristal espera a su rival, pues al estar en la fase 2 del torneo internacional, los ‘celestes’ esperarán al ganador del Alianza Lima vs 2 de Mayo de Paraguay para enfrentarse en un nuevo partido de ida y vuelta.

El partido de Cristal se jugará entre el 17 y 24 de febrero, según el calendario Conmebol. Para estas instancias, Sporting Cristal será local en el partido de vuelta, es decir, el encuentro de ida se jugará en Lima o Paraguay, dependiendo de que equipo clasifique a la fase 2.

LO MÁS VISTO DEL 2025