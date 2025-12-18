Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Sporting Cristal se enfrentará al ganador del Alianza Lima vs 2 de mayo por Copa Libertadores

Deportes
Sporting Cristal se enfrentará al ganador del Alianza Lima vs 2 de mayo por Copa Libertadores
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Atención. Tras el sorteo de la fase previa de Copa Libertadores, Sporting Cristal espera a su rival, pues al estar en la fase 2 del torneo internacional, los ‘celestes’ esperarán al ganador del Alianza Lima vs 2 de Mayo de Paraguay para enfrentarse en un nuevo partido de ida y vuelta.

El partido de Cristal se jugará entre el 17 y 24 de febrero, según el calendario Conmebol. Para estas instancias, Sporting Cristal será local en el partido de vuelta, es decir, el encuentro de ida se jugará en Lima o Paraguay, dependiendo de que equipo clasifique a la fase 2.

LO MÁS VISTO DEL 2025

Siguiente artículo