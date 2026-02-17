Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: fecha, hora y dónde ver todos los partidos

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador será el epicentro del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Desde este miércoles 18 hasta el domingo 22 de febrero, nueve escuadras competirán por el trono continental y por dos cupos directos al Mundial de Clubes 2026.

Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima son los representantes peruanos que buscarán la gloria en casa. A continuación, entérate cómo y dónde seguir cada punto del certamen.

¿DÓNDE VER EL SUDAMERICANO DE CLUBES 2026 EN VIVO?

Latina Televisión cuenta con los derechos exclusivos del torneo. La modalidad de visualización variará según el encuentro:

Señal Abierta: Transmisión de duelos seleccionados (principalmente de clubes peruanos).

Transmisión de duelos seleccionados (principalmente de clubes peruanos). Plataformas Digitales: El 100% de los partidos estarán disponibles vía streaming gratuito a través de la App de Latina y su portal web oficial.

CALENDARIO Y PROGRAMACIÓN: FASE DE GRUPOS

Los compromisos iniciales se desarrollarán entre el 18 y 20 de febrero. La agenda detallada de partidos es el siguiente:

Miércoles 18 de febrero (Fecha 1)

2:45 p.m. | Osasco (BRA) vs. Olympic (BOL) — Web / App

| Osasco (BRA) vs. Olympic (BOL) — 5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Club Banco República (URU) — TV / Web / App

| vs. Club Banco República (URU) — 7:30 p.m. | Regatas Lima vs. UVIV Guayaquil (ECU) — Web / App

Jueves 19 de febrero (Fecha 2)

2:45 p.m. | Sesi (BRA) vs. UVIV Guayaquil (ECU) — Web / App

| Sesi (BRA) vs. UVIV Guayaquil (ECU) — 5:00 p.m. | Alianza Lima vs. San Martín — TV / Web / App

| — 7:30 p.m. | Osasco (BRA) vs. Boston College (CHI) — Web / App

Viernes 20 de febrero (Fecha 3)

2:45 p.m. | Boston College (CHI) vs. Olympic (BOL) — Web / App

| Boston College (CHI) vs. Olympic (BOL) — 5:00 p.m. | Sesi (BRA) vs. Regatas Lima — TV / Web / App

| Sesi (BRA) vs. — 7:30 p.m. | San Martín vs. Club Banco República (URU) — Web / App

FORMATO DE COMPETENCIA: CAMINO AL MUNDIAL

El sistema del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se organiza de la siguiente manera:

Fase de Grupos: Nueve equipos divididos en tres series. Acceden a semifinales los tres líderes de grupo y el mejor segundo lugar. Fase Final: Se disputan dos semifinales. Los ganadores obtienen automáticamente su boleto al Mundial de Clubes de Vóley 2026 y disputarán el título del torneo en la Gran Final.

Podrás seguir la cobertura en tiempo real y los resultados minuto a minuto de los partidos de los clubes peruanos en el portal de Latina Noticias.

VIDEO RECOMENDADO