WhatsApp implementará la función “Después de leer”: así cambiarán los mensajes temporales

WhatsApp desarrolla una nueva herramienta de privacidad que transformará el uso de los mensajes que desaparecen. Esta actualización permitirá destruir los chats no solo por un tiempo fijo de envío, sino inmediatamente después de que el receptor consuma el contenido. La opción busca proteger datos sensibles y optimizar el almacenamiento interno del teléfono.

Según reveló WABetaInfo, esta característica ya se testea en las versiones beta de iOS y Android, y combinará la caducidad por envío con el tiempo de lectura.

¿Cómo funcionará “After Reading” en WhatsApp?

Actualmente, los contenidos efímeros de la aplicación de Meta se borran de forma automática a las 24 horas, 7 días o 90 días del envío, sin importar si fueron vistos.

Con la nueva función “Después de leer” (After Reading), el usuario decidirá la permanencia del texto tras su apertura. Las alternativas de temporizador detectadas son:

5 minutos tras la lectura.

1 hora posterior a la apertura.

12 horas luego de visualizarse.

Dinámica de borrado en los chats

El proceso operará de manera distinta para cada miembro del chat. Si configuras un texto para que expire en 5 minutos, este se eliminará de tu pantalla poco después de mandarlo. En cambio, en el dispositivo del destinatario permanecerá disponible hasta que lo abra; en ese instante iniciará la cuenta regresiva para su eliminación definitiva.

Cabe destacar que, si el receptor nunca abre el mensaje, WhatsApp lo borrará por defecto tras 24 horas para garantizar la seguridad.

Activación manual y fecha de lanzamiento

Esta capa de seguridad no vendrá habilitada de forma predeterminada. Cada usuario deberá activarla manualmente desde los ajustes de temporizador de la conversación deseada.

Aunque Meta no ha anunciado una fecha de estreno oficial, la presencia de la función en el sistema TestFlight de Apple y en las betas de Android sugiere que el despliegue global en la aplicación de mensajería ocurrirá en las próximas semanas.

A diferencia de las fotos o audios de un solo vistazo, esta herramienta se aplica directamente a los bloques de texto comunes. Se suma a las recientes innovaciones de la firma dirigidas a la protección de datos, como el bloqueo de chats con código secreto y los audios efímeros. Asimismo, las filtraciones indican que la app también prepara textos de bienvenida automáticos para la gestión de grupos.

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