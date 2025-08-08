Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha 5

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Al inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 5 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima visita a Ayacucho FC, Universitario de Deportes recibe a Sport Boys en el Estadio Monumental y Sporting Cristal será local ante Melgar en el Estadio Alberto Gallardo.

Viernes 8 de agosto

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Cienciano

Sábado 9 de agosto

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Alianza Lima

3:15 p.m. | ADT vs. Sport Huancayo

6:30 p.m. | Universitario vs. Sport Boys

Domingo 10 de agosto

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Melgar

1:15 p.m. | Chankas vs. Atlético Grau

3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. Binacional

Lunes 11 de agosto

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. UTC

7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

