Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha 5
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Al inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.
RESULTADOS DE LA FECHA 5 DEL TORNEO CLAUSURA
Como parte de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima visita a Ayacucho FC, Universitario de Deportes recibe a Sport Boys en el Estadio Monumental y Sporting Cristal será local ante Melgar en el Estadio Alberto Gallardo.
- Viernes 8 de agosto
3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Cienciano
- Sábado 9 de agosto
1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Alianza Lima
3:15 p.m. | ADT vs. Sport Huancayo
6:30 p.m. | Universitario vs. Sport Boys
- Domingo 10 de agosto
11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Melgar
1:15 p.m. | Chankas vs. Atlético Grau
3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. Binacional
- Lunes 11 de agosto
3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. UTC
7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad