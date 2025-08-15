Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 6

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 6 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

FIXTURE FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA | RESULTADOS

Como parte de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima recibe a ADT en Matute, Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo y Sporting Cristal enfrenta a Binacional en Juliaca.

Viernes 15 de agosto

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos

8:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso

Sábado 16 de agosto

1:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Los Chankas

3:15 p.m. | UTC vs. Juan Pablo II

5:30 p.m. | Binacional vs. Sporting Cristal

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. ADT

Domingo 17 de agosto

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Universitario

3:00 p.m. | Melgar vs. Ayacucho F.C.

6:30 p.m. | Cusco F.C. vs. Alianza Atlético

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

