Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 6
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 6 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.
FIXTURE FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA | RESULTADOS
Como parte de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima recibe a ADT en Matute, Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo y Sporting Cristal enfrenta a Binacional en Juliaca.
- Viernes 15 de agosto
3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos
8:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso
- Sábado 16 de agosto
1:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Los Chankas
3:15 p.m. | UTC vs. Juan Pablo II
5:30 p.m. | Binacional vs. Sporting Cristal
8:00 p.m. | Alianza Lima vs. ADT
- Domingo 17 de agosto
12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Universitario
3:00 p.m. | Melgar vs. Ayacucho F.C.
6:30 p.m. | Cusco F.C. vs. Alianza Atlético