Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 7

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Tras el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 7 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en el Estadio Monumental, mientras que Sporting Cristal es local ante UTC en el Estadio Alberto Gallardo.Ayacucho FC

Viernes 22 de agosto

FINAL | Juan Pablo II 0-0 Cusco FC

Sábado 23 de agosto

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. UTC

1:15 p.m. | Chankas vs. Sport Boys

3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo

Domingo 24 de agosto

1:00 p.m. | ADT vs. Melgar

3:15 p.m. | Cienciano vs. Atlético Grau

5:30 p.m. | Universitario vs. Alianza Lima

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

VIDEO RECOMENDADO