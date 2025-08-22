Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 7
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Tras el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.
RESULTADOS DE LA FECHA 7 DEL TORNEO CLAUSURA
Como parte de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en el Estadio Monumental, mientras que Sporting Cristal es local ante UTC en el Estadio Alberto Gallardo.Ayacucho FC
- Viernes 22 de agosto
FINAL | Juan Pablo II 0-0 Cusco FC
- Sábado 23 de agosto
11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. UTC
1:15 p.m. | Chankas vs. Sport Boys
3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad
6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo
- Domingo 24 de agosto
1:00 p.m. | ADT vs. Melgar
3:15 p.m. | Cienciano vs. Atlético Grau
5:30 p.m. | Universitario vs. Alianza Lima