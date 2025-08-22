Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 7

Deportes
Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 7
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Tras el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 7 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en el Estadio Monumental, mientras que Sporting Cristal es local ante UTC en el Estadio Alberto Gallardo.Ayacucho FC

  • Viernes 22 de agosto

FINAL | Juan Pablo II 0-0 Cusco FC

  • Sábado 23 de agosto

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. UTC

1:15 p.m. | Chankas vs. Sport Boys

3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo

  • Domingo 24 de agosto

1:00 p.m. | ADT vs. Melgar

3:15 p.m. | Cienciano vs. Atlético Grau

5:30 p.m. | Universitario vs. Alianza Lima

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo