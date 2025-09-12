Temas
Deportes

Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 8

Felipe Morales
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Tras el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 8 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima recibe en Matute a Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes visita en Arequipa a Melgar y Sporting Cristal enfrenta en la altura cusqueña a Cusco FC.

  • Viernes 12 de septiembre

1:00 p.m. | UTC vs. Ayacucho FC

3:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Chankas

  • Sábado 13 de septiembre

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II

7:00 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

  • Domingo 14 de septiembre

12:30 p.m. | Alianza Universidad vs. Cienciano

3:00 p.m. | Melgar vs. Universitario

5:30 p.m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

