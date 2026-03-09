Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. Melgar por la fecha 6?

Alianza Lima recibe a Melgar en el cierre de la fecha 6 del Torneo Apertura. Los blanquiazules irán por su quinto triunfo del campeonato este lunes 9 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Los blanquiazules vienen de derrotar en Cajamarca 1-0 a UTC. Este partido los dejó con 13 puntos y, de momento, se ubican en el tercer lugar del campeonato. De vencer a los arequipeños, retomará el liderato del campeonato.

En tanto, los rojinegros vienen de perder 1-2 de local ante Chankas. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Alianza Lima vs. Melgar.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. MELGAR?

Alianza Lima y Melgar se enfrentan este lunes 9 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de la 8:30 p.m. Los hinchas blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS. MELGAR?

El partido entre Alianza Lima y Melgar va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

