Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver UTC vs. Alianza Lima por la fecha 5?
Alianza Lima visita a UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura. Los blanquiazules irán por su cuarto triunfo del campeonato este sábado 28 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón.
Los blanquiazules vienen de derrotar en Matute 1-0 a Sport Boys. Este partido lo dejó con diez puntos y, de momento, se ubica en el tercer lugar del campeonato.
En tanto, los cajamarquinos vienen de igualar 2-2 de visita con ADT. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido UTC vs. Alianza Lima.
¿A QUÉ HORA JUEGA UTC VS. ALIANZA LIMA?
Alianza Lima y UTC se enfrentan este sábado 28 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, a partir de la 1:15 p.m. Los hinchas blanquiazules y cajamarquinos asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.
¿DÓNDE VER UTC VS. ALIANZA LIMA?
El partido entre Alianza Lima y UTC va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:
- Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).
- Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).
- DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.
- Best Cable: canal 12.
- Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.
- Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.
- Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.
- Zapping: canal 32.
Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.