Valentina Valiente capítulo 68: ¡Frida insiste en que Edmundo compre el costoso cuadro que tanto desea!

Durante una conversación aparentemente tranquila, Frida intentó convencer a Edmundo destacando cuánto le gusta la obra de arte que desea tener en casa y el gran significado que tiene para ella.

Por su parte, Edmundo fue sincero respecto a sus dudas y admitió que la pintura simplemente no le gusta. “Para serte sincero, a mí no me convence”, le dijo, dejando claro que el problema no es económico, sino una cuestión de gustos personales. La respuesta no fue bien recibida por Frida, quien insistió en defender la obra y cuestionó la negativa de su esposo.

Edmundo explicó que no se siente cómodo con la idea de convivir diariamente con una pieza que no le agrada. “Esa pintura tiene colores fuertes y un cuadro es algo con lo que uno convive. No estoy seguro si quiero ver ese cuadro todos los días en la sala de mi casa”, argumentó. Lejos de dar el brazo a torcer, Frida apeló al lado emocional de la situación y aseguró que no siente que haya algo verdaderamente suyo dentro de la vivienda.

Intentando encontrar un punto medio, Edmundo propuso salir juntos a buscar nuevas opciones que les gusten a ambos. “¿Por qué no nos vamos de galerías y buscamos juntos los cuadros que nos gustan a los dos?”, sugirió.

Sin embargo, la propuesta no pareció entusiasmar a Frida, quien dejó en claro que no está interesada en otras alternativas. “Es que yo quiero ese”, sentenció, demostrando que sigue decidida a conseguir la costosa pintura que podría formar parte de un plan mucho más grande de lo que Edmundo imagina.

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