Valentina Valiente capítulo 68: ¡Valentina sorprendió al productor y dio un paso clave en su carrera musical!

Valentina finalmente dejó atrás los nervios y demostró todo su talento en el estudio de grabación. Luego de interpretar la canción producida por Gilberto Pacheco, la cantante recibió una respuesta que jamás imaginó y que podría marcar un antes y un después en su carrera artística.

Tras escuchar el resultado de la sesión, el reconocido productor no ocultó su entusiasmo y celebró el desempeño de la joven intérprete. “¡Tenemos un hit, chicas! Eso es cantar, Valentina. ¡Qué manera de callarme la boca!”, exclamó emocionado frente a todos los presentes.

Las palabras del productor sorprendieron a Valentina, quien semanas atrás había protagonizado algunos desacuerdos con él debido a los cambios realizados en la letra de su canción. Sin embargo, esta vez ambos coincidieron en que el resultado final había superado las expectativas.

Agradecida por la oportunidad, la cantante respondió con sinceridad: “Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad”. Incluso confesó que durante el proceso llegó a sentir inseguridad, pero terminó satisfecha con su desempeño. “Ya me estaba avergonzando, pero esto sí salió bien”, comentó.

Rita tampoco pudo ocultar su emoción y celebró junto a su amiga el importante logro. “¡Me salió increíble! ¡Ay, cantaste increíble!”, expresó, orgullosa de ver cómo el proyecto comenzaba a tomar forma.

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