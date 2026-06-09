Valentina Valiente capítulo 68: ¡Gabriel decidió olvidar a Jenny y dejó a Brisa triste!

Gabriel parece haber tomado una decisión definitiva respecto a Jenny. Después de varios intentos por despertar sus celos y recuperar su atención, el joven llegó a la conclusión de que debe seguir adelante con su vida.

Mientras compartía un momento con Brisa, ella le sugirió continuar con algunas de las estrategias que habían venido realizando para llamar la atención de Jenny. Incluso propuso grabar contenido en pareja para redes sociales y reforzar la imagen de una supuesta relación entre ambos.

Sin embargo, Gabriel sorprendió al ponerle fin al plan. “Sobre eso ya fue”, respondió tajantemente, dejando claro que ya no está interesado en seguir fingiendo una relación para provocar alguna reacción.

El motivo detrás de su decisión fue un reciente encuentro con Jenny y su actual pareja. “Ayer vi a Jenny con su flaco y la verdad fue brutal. Además, el tipo es buena gente, es simpático y todo”, confesó, reconociendo que la realidad terminó por abrirle los ojos. Lejos de insistir, Gabriel admitió que ya no encuentra sentido en seguir luchando por algo que no parece tener futuro.

Aunque intentó mostrarse tranquila, Brisa no pudo ocultar cierta incomodidad ante la noticia. La situación se volvió aún más difícil para ella cuando intentó proponerle hacer algo juntos. Sin embargo, Gabriel le explicó que ya tenía otros planes. “Ayer llegué bajón, me metí al Instagram y me puse a tirar maicito. Quedé con una flaca para ahora”, comentó con total naturalidad.

Las palabras del joven terminaron por confirmar lo que Brisa no quería escuchar: Gabriel está decidido a dejar atrás a Jenny y, al mismo tiempo, parece no darse cuenta de que la persona que realmente está interesada en él ha estado a su lado todo este tiempo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!