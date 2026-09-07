Torneo Clausura: ¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9?

Alianza Lima recibe a Universitario de Deportes por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1. Blanquiazules y cremas irán por un nuevo triunfo en el campeonato este sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), en La Victoria.

Los íntimos vienen de empatar de visita 1-1 con Juan Pablo II en el Estadio Complejo Deportivo de Chongoyape, lo que los mantiene en el octavo lugar del campeonato con 13 puntos. En tanto, los merengues llegan tras igualar de local 2-2 con Comerciantes Unidos y se localizan segundos en el Torneo Clausura con 17 unidades.

En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles de esta nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de las 8:00 p.m. Los hinchas blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS. UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

El partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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