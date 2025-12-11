Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Universitario confirma que Jorge Fossati no es más su entrenador

Deportes
Universitario confirma que Jorge Fossati no es más su entrenador
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Universitario de Deportes confirmó esta noche que Jorge Fossati dejó de ser el entrenador de su equipo de fútbol. A pesar de haber logrado el tricampeonato con los cremas, el estratega uruguayo deja el club a pocos días de terminar el año.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la U señaló que la decisión de dar “por concluido el vínculo contractual” con Jorge Fossati se dio luego de un proceso de negociación.

“Confiamos en que este cierre permitirá a ambas partes avanzar hacia sus respectivos objetivos deportivos. Por ello, le deseamos éxitos al DT y a su cuerpo técnico en los retos personales y profesionales que emprendan”, se lee en el pronunciamiento.

Finalmente, la U informó que “en los próximos días el club deberá evaluar nuevas alternativas y comunicará oportunamente la designación del próximo comando técnico del primer equipo”.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo