Universitario confirma que Jorge Fossati no es más su entrenador

Universitario de Deportes confirmó esta noche que Jorge Fossati dejó de ser el entrenador de su equipo de fútbol. A pesar de haber logrado el tricampeonato con los cremas, el estratega uruguayo deja el club a pocos días de terminar el año.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la U señaló que la decisión de dar “por concluido el vínculo contractual” con Jorge Fossati se dio luego de un proceso de negociación.

“Confiamos en que este cierre permitirá a ambas partes avanzar hacia sus respectivos objetivos deportivos. Por ello, le deseamos éxitos al DT y a su cuerpo técnico en los retos personales y profesionales que emprendan”, se lee en el pronunciamiento.

Finalmente, la U informó que “en los próximos días el club deberá evaluar nuevas alternativas y comunicará oportunamente la designación del próximo comando técnico del primer equipo”.

