Universitario vs ADT: a qué hora ver EN VIVO el debut crema en el Torneo Apertura 2026

Universitario inicia su camino en el Torneo Apertura 2026 con la ilusión intacta de alcanzar el tetracampeonato nacional. El conjunto crema arrancará la temporada ante ADT de Tarma, en un duelo clave para medir su nivel desde la primera fecha de la Liga1.

El equipo dirigido por Javier Rabanal parte como favorito y jugará en condición de local en el Estadio Monumental de Ate. Sin embargo, afrontará este compromiso con bajas sensibles en defensa, ya que Williams Riveros y Matías Di Benedetto no estarán para el estreno oficial.

¿A QUÉ HORA JUEGAN UNIVERSITARIO VS. ADT POR EL TORNEO APERTURA 2026?

El partido entre Universitario vs ADT se disputará este domingo 1 de febrero desde las 6 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador.

En Bolivia y Venezuela iniciará a las 7:00 p.m., mientras que en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil comenzará a las 8:00 p.m.

Universitario buscará comenzar con triunfo ante su gente, mientras que ADT intentará dar el golpe en Ate y sumar puntos importantes en su debut en el Torneo Apertura 2026.

