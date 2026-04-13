Universitario vs. Coquimbo: ¿Día, hora y dónde ver el partido por Copa Libertadores?

Universitario de Deportes recibe a Coquimbo Unido en partido válido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cremas irán por su primer triunfo del campeonato este martes 14 de abril en el Estadio Monumental, ubicado en Ate, Perú.

La U viene de conseguir un importante empate 0-0 de visita con Tolima, en choque por la fecha 1 de la Copa Libertadores. En tanto, por el torneo local, viene de vencer por la mínima diferencia a Alianza Lima y se ubica cuarto.

En tanto, Coquimbo Unido logró empatar sobre la hora 1-1 de local con Nacional en su debut copero; y por el campeonato chileno, donde se ubica noveno, viene de vencer 3-2 a Cobresal.

¿A QUÉ HORA JUEGA UNIVERSITARIO VS. COQUIMBO?

Universitario y Coquimbo se enfrentan este martes 14 de abril en el Estadio Monumental a partir de las 9:00 p.m. (hora peruana). Los hinchas cremas y chilenos asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER UNIVERSITARIO VS. COQUIMBO?

El partido entre Universitario y Coquimbo va por la señal de ESPN. Además, vía streaming, se podrá apreciar por Disney+. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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