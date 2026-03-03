UTC exige anular partido ante Alianza Lima por mal uso del VAR

El club UTC de Cajamarca elevó una queja formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) tras la derrota frente a Alianza Lima. La directiva del ‘Gavilán del Norte’ denuncia una vulneración del protocolo IFAB que influyó directamente en el marcador final.

Osías Ramírez, presidente de la institución cajamarquina, señaló que el juez Micke Palomino modificó un saque de meta por un tiro de esquina tras recibir instrucciones del VAR. Según el reglamento vigente, la tecnología solo debe intervenir en situaciones de gol, penales, tarjetas rojas directas o confusión de identidad; el cobro de un córner no figura entre estas facultades.

Ese tiro de esquina derivó en el cabezazo de Renzo Garcés, único tanto con el que el equipo de Pablo Guede se llevó la victoria por 1-0.

LAS EXIGENCIAS DE UTC

En el documento oficial, Osías Ramírez califica el suceso como un “error técnico reglamentario” y no una simple diferencia de criterio. Bajo esta premisa, el club solicita:

Anulación del resultado. Repetición o reprogramación del compromiso. Sanciones para los responsables del arbitraje.

“Defendemos la legalidad y la equidad deportiva. ¿Quién nos devuelve los puntos?”, cuestionó el dirigente a través de sus canales oficiales.

AUDIOS DEL VAR CONFIRMARÍAN LA FALTA

Pese a que la Conar aún no libera el material sonoro de forma masiva, el titular de UTC aseguró haber revisado los registros en una reunión virtual con Juan Sulca (presidente de la Conar) y Víctor Hugo Carrillo (jefe del VAR). Según Ramírez, los audios ratifican que el equipo de videoarbitraje forzó el cambio de decisión del árbitro principal de forma irregular.

La publicación de los audios será determinante para esclarecer la situación en las próximas horas. Mientras tanto, el club norteño mantiene su postura firme de no aceptar el resultado debido a la violación del Protocolo IFAB.

