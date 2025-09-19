Julio Velarde habla de sus posibles sucesores en el BCR: ¿a quiénes mencionó?

Durante la presentación del Reporte de Inflación de septiembre de 2025, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, evidenció su negativa frente continuar al mando de la institución, lo que abre el debate sobre su eventual sucesión tras más de 18 años en el cargo.

“Hoy digo no”, precisó entre risas tras ser consultado sobre su disposición y disponibilidad.

Frente a este panorama, aprovechó en revelar que, de estar en sus manos, ya cuenta con posibles sucesores a recomendación.

“Tengo dos nombres, pero no puedo decirlos por razones obvias. Fuera de ellos dos, obviamente. Tengo cuatro nombres”, declaró señalando a dos de sus acompañantes en la mesa y sin revelar mayores detalles sobre los perfiles evaluados.

¿A QUIÉNES SEÑALÓ?

Aunque aún no hay una confirmación oficial sobre su salida, sus declaraciones apuntan a dos miembros del Banco Central de Reserva: Paul Castillo y Adrián Armas.

PAUL CASTILLO

Gerente General del Banco Central de Reserva del Perú desde abril de 2024.

Cuenta con un PhD en Economía de la London School of Economics and Political Science y un Máster en Economía de la misma universidad. Se desempeñó como Gerente de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera del Banco Central de Reserva del Perú (2020-2024), Gerente de Política Monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (2016-2020) y como subgerente de Diseño de Política Monetaria (2008-2016).

Castillo es también consultor del Fondo Monetario Internacional en temas relacionados con operaciones monetarias, dolarización financiera y políticas macro-prudenciales y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, autor de investigaciones y publicaciones sobre áreas en las que es especialista: Macroeconomía, política monetaria y econometría aplicada.

ADRIÁN ARMAS

Gerente Central de Estudios Económicos desde marzo de 2008.

Entre diciembre 2017 y octubre 2018, ocupó el cargo de Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para la Jurisdicción del Cono Sur. Anteriormente se desempeñó como Gerente de Estudios Económicos (agosto 2005 – febrero 2008), Subgerente del Sector Monetario (setiembre 1997 – agosto 2005) y Jefe del Departamento de Análisis y Programación Financiera (febrero 1995 – agosto 1997) de la misma Gerencia. Asimismo, fue analista de este Departamento (abril 1992 – febrero 1995) y del Departamento de Análisis del Sector Externo (agosto 1986 – agosto 1990).

Armas ingresó al Banco Central en agosto de 1986 como analista del Departamento de Análisis del Sector Externo, luego de haber ocupado el segundo puesto en el XXXIII Curso Anual de Extensión Universitaria del BCRP.

Ha realizado diversos cursos en el exterior, tiene una Maestría en Economía en Boston University (1992) y realizó sus estudios de pre-grado en la Universidad del Pacífico (1986).

Cuenta con experiencia como profesor universitario y ha representado al Banco en conferencias nacionales e internacionales sobre temas macroeconómicos y de Banca Central, autor de numerosas publicaciones de política monetaria. Publicó el libro “Dolarización Financiera: La agenda de política” que editó con Alain Ize del FMI y Eduardo Levy Yeyati de la Universidad Torcuato Di Tella.

La posible intención de Velarde de no renovar su mandato, marca un momento clave para el futuro del ente emisor peruano, especialmente en un contexto de incertidumbre económica global y recuperación post pandemia.

