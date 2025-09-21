MEF aprueba emisión de bonos por más de US$ 287 millones para respaldar deuda de Petroperú

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la emisión de bonos internos por un total de 287 millones 336,211 dólares, con el fin de atender los compromisos asociados a la garantía estatal concedida a Petroperú.

La emisión de bonos es un mecanismo mediante el cual el MEF, u otra entidad del Estado, ofrece títulos de deuda a inversionistas para conseguir financiamiento. A cambio, el Gobierno se compromete a devolver ese dinero en el futuro junto con un interés.

BONOS POR MÁS DE $287 MILLONES

La Resolución Ministerial N.° 447-2025-EF/52, publicada el 21 de septiembre de 2025 en el diario oficial El Peruano, oficializó la medida en el marco de la Ley N.° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025. Esta norma faculta al Gobierno a realizar operaciones financieras de gran escala, incluyendo la refinanciación de obligaciones derivadas de la garantía estatal otorgada mediante cartas de crédito del Banco de la Nación a favor de Petroperú.

La resolución dispone que los bonos soberanos tendrán como fecha de vencimiento el 12 de agosto de 2034. Cada bono tendrá un valor nominal de 1.000 soles, con una tasa de interés anual del 5,40% y pagos de intereses cada seis meses. De acuerdo con El Peruano, la primera emisión está prevista para el 26 de septiembre de 2025 y la segunda para el 1 de octubre del mismo año.

¿BONOS PARA EVITAR DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE?

El MEF asumirá el pago de intereses y la amortización de los bonos utilizando fondos destinados a la deuda pública nacional. La administración, el registro y el pago de estos instrumentos estarán a cargo de CAVALI S.A. ICLV, entidad responsable de la compensación y liquidación de valores en el mercado peruano.

Asimismo, la Dirección General del Tesoro Público del MEF está facultada para firmar el convenio de administración de deuda con el Banco de la Nación y cualquier otro documento necesario para formalizar la operación. Según la resolución, la medida busca fortalecer las finanzas del Estado y garantizar la estabilidad operativa de Petroperú, considerada clave para la seguridad energética del país.