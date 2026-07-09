¡Actor de “1000 oficios” denuncia agresión y asegura que fue víctima de un ataque homofóbico!

Mario León, actor peruano recordado por su participación como Armando en la exitosa serie Mil Oficios, denunció haber sido víctima de una violenta agresión que, según afirma, estuvo motivada por actos de homofobia. El artista asegura que, además del ataque físico, ahora enfrenta amenazas que lo obligarían a abandonar el lugar donde vive.

De acuerdo con su testimonio, el incidente ocurrió cuando regresaba de trabajar e intentaba ingresar al inmueble donde alquila una habitación. En ese momento, se encontró con el hermano de su arrendador, quien, según relata, comenzó a actuar de manera hostil sin que existiera una discusión previa.

“Tenía una mirada de odio. Me dijo: ‘Te voy a matar, homosexual’“, contó el actor conmovido, al recordar el momento en que, presuntamente, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una lesión visible en la frente.

Mario indicó que tras el incidente no ha recibido ninguna disculpa y que el temor se ha instalado en su día a día. El actor también denunció que el hermano del presunto agresor, quien le alquila la vivienda, le habría advertido que debe abandonar el inmueble porque la situación podría repetirse. “Me están amenazando con que me vaya de la casa. Temo por mi vida. Vivo solo con mi mascota“, expresó.

Según explicó, en el inmueble existen cámaras de seguridad que habrían registrado lo sucedido; sin embargo, asegura que estas están bajo control de las personas a quienes responsabiliza y asegura que las imágenes no sean entregadas.

El equipo de Arriba Mi Gente intentó comunicarse con el agresor para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta. En cambio, su hermano señaló que los hechos habrían sido tergiversados y afirmó que su familiar también sufrió lesiones, por lo que acudió al médico legista.

Mientras continúan las investigaciones, Mario León pide que el caso no quede impune y solicita el respaldo de las autoridades y de la comunidad LGTBIQ+. “Solo quiero justicia y poder vivir tranquilo“, manifestó.

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