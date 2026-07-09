¡ENHYPEN hizo vibrar Lima con un concierto inolvidable ante miles de ENGENE!

El miércoles 08 de julio, el grupo ENHYPEN desató la euforia de miles de fanáticos durante su esperado concierto en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial “Blood Saga “, en lo que marcó su primera presentación en el Perú.

Desde horas de la mañana, miles de seguidores comenzaron a llegar a los alrededores del recinto para asegurar un buen lugar y vivir de cerca uno de los eventos de K-pop más esperados del año.

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A las 8:00 p. m., las luces se apagaron y el estadio estalló en gritos cuando Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki aparecieron sobre el escenario. El grupo abrió el espectáculo con una potente puesta en escena a ritmo de ‘Knife’, acompañada de efectos visuales, pantallas gigantes y una coreografía que hizo cantar y bailar a todo el público.

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Durante más de dos horas, ENHYPEN interpretó varios de los temas más exitosos de su carrera, como “Bite Me”, “Drunk-Dazed”, “Future Perfect (Pass the MIC)” y “XO (Only If You Say Yes)”, entre otros, desatando la emoción de sus seguidores en cada canción.

Durante la noche, los integrantes de ENHYPEN dijeron algunas palabras en español con sus fanáticos peruanos, lo que desató la euforia del público. Entre sonrisas y aplausos, saludaron con un cálido “¡Hola, causas!”, una expresión muy peruana que fue celebrada por los miles de ENGENE presentes.

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Con un despliegue de energía y cercanía con sus seguidores, ENHYPEN confirmó por qué es uno de los grupos más importantes del K-pop. La conexión con el público peruano fue constante desde el inicio hasta el final del espectáculo.

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Mantente atento a Latina, porque muy pronto podrás disfrutar de una entrevista exclusiva con los integrantes de la banda y seguir reviviendo todo lo que dejó su esperada visita a nuestro país. ¡No te la pierdas!