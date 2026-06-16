Ágata Liz y su predicción para Perú: “Tiene 90% de posibilidades de ir al Mundial 2030”

Las predicciones mundialistas llegaron a de la mano de Ágata Liz, quien sorprendió al lanzar una alentadora visión sobre el futuro de la selección peruana. Durante el programa, la tarotista aseguró que Perú tendría “un 90% de posibilidades” de clasificar al Mundial 2030.

“Va a depender mucho del entrenador que le van a poner y que lo van a cambiar”, comentó Ágata Liz durante su lectura de cartas, agregando que un técnico argentino podría favorecer el desempeño de la ‘Blanquirroja’.

La vidente también se animó a revelar qué selecciones tendrían mejores chances en la próxima cita mundialista. Según explicó, los equipos europeos llegarían con ventaja y Portugal sería uno de los grandes favoritos. “Cristiano Ronaldo va a tener, le va a ir excelente”, señaló, incluso afirmando que la selección lusa podría merecer levantar el trofeo.

Sobre Argentina, Ágata Liz indicó que no visualiza el mejor panorama para Lionel Messi y sugirió que el astro necesitaría un “florecimiento” para recuperar energías futbolísticas. Aun así, no descartó que la ‘Albiceleste’ llegue lejos en la competencia.

La sorpresa, según sus cartas, sería un equipo pequeño que pocos esperan: Cabo Verde. “Se va a hablar mucho de un equipo chiquito”, adelantó, dejando abierta la posibilidad de una inesperada revelación en el torneo.

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