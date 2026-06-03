¡Alessia Rovegno se suma a las peruanas que deslumbraron en el casting de Victoria’s Secret!

Alessia Rovegno continúa dejando el nombre del Perú en alto. La modelo peruana participó del casting presencial de Victoria’s Secret y se mostró emocionada por la experiencia que vivió.

“Fue una experiencia preciosa. Obviamente es una gran oportunidad y un paso cada vez más cerca”, comentó Alessia tras regresar al Perú.

La sobrina de Stephanie Cayo deslumbró con su elegancia y seguridad durante el proceso de selección, generando una ola de comentarios positivos en redes sociales. Incluso Natalie Vértiz, quien también participó del casting, elogió públicamente a Alessia.

Alessia también aprovechó para agradecer el cariño y apoyo que ha recibido del público peruano en esta nueva etapa de su carrera internacional. “No se imaginan cuánto valoro cada uno de los comentarios y los mensajes tan positivos que me han enviado”, expresó la modelo.

Con Alessia ya son cuatro las peruanas que han sido parte del proceso de selección de Victoria’s Secret junto a Luciana Fuster, Natalie Vértiz y Alexandra Morillo, demostrando que el talento nacional sigue ganando espacio en las grandes pasarelas del mundo.

Además, la modelo explicó cómo funciona el proceso para ser convocada al casting internacional. “Tienes que aplicar a través de la web, mandar fotos, un video y contar un poco de ti. Luego te llega la confirmación para el casting presencial”, detalló. Mientras espera el ansiado llamado final, Alessia continúa enfocada en su carrera y en seguir creciendo dentro del modelaje internacional.

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