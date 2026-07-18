“Es la convocatoria más grande desde que volvimos”: Ricardo Morán sobre el regreso de Yo Soy

Yo Soy 2026 está listo para regresar a las pantallas de Latina y la expectativa no podría ser mayor. Ricardo Morán sorprendió al revelar que esta nueva edición ha logrado reunir la convocatoria más grande desde el regreso del programa e, incluso, una de las más importantes en sus 14 años de historia.

El reconocido jurado contó que durante el primer día de audiciones tuvieron que reprogramar a cientos de personas debido a la enorme cantidad de aspirantes que llegaron con la ilusión de convertirse en el próximo gran imitador del país.

“Oficialmente es la convocatoria más grande que hemos tenido desde que volvimos y probablemente una de las más grandes de los 14 años que lleva Yo Soy. Era increíble la cantidad de gente que seguía llegando y, además, es gente nueva que nunca antes había audicionado con personajes nuevos”, comentó.

Morán también reflexionó sobre las razones por las que el formato continúa vigente después de tantos años al aire. Para él, el éxito se sostiene en tres pilares: el humor, la posibilidad de que toda la familia participe desde casa opinando sobre las imitaciones y la ilusión de transformar la vida de quienes llegan al escenario.

“El corazón de Yo Soy es la ilusión de ver tu vida transformada, de llegar al escenario, entrenar, trabajar y lograr el éxito haciendo lo que amas hacer”, señaló.

Además, confesó cuáles son algunos de los artistas que espera encontrar en esta nueva temporada. Entre ellos mencionó a Céline Dion, Liza Minnelli, Franco de Vita y Charly García, con el objetivo de refrescar el repertorio del programa con nuevas propuestas.

Finalmente, envió un mensaje a todos los participantes que ya se preparan para enfrentar al jurado. “Que vengan bien preparados y con disposición a jugar. Hay que divertirse, escuchar lo que pregunta el jurado y responder exactamente eso”, recomendó entre risas.

Con nuevos talentos, una nueva integrante en el jurado y castings que prometen sorprender, Yo Soy 2026 alista su esperado regreso a Latina.

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