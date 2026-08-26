Alonso Grimaldo “Grimmy” rompe su silencio y confirma el estado de su relación con Carla Campos Salazar

La historia entre Carla y Alonso Grimaldo, conocido como Grimmy, continúa generando preguntas luego de las imágenes que despertaron rumores sobre un posible acercamiento entre ambos. Esta vez, Grimi habló en exclusiva con Arriba Mi Gente desde Argentina.

El creador de contenido explicó que conoce a Carla desde hace más de cinco años y que siempre la ha considerado una amiga muy cercana. Incluso, al ser consultado por las declaraciones de ella, aseguró que entendió el mensaje que quiso transmitir y que actualmente mantienen una buena relación.

“Está todo bien”, afirmó Grimmy, quien además confirmó que Carla no lo tiene bloqueado y dejó abierta la posibilidad de volver a compartir con ella cuando regrese al Perú.

Sin embargo, el joven prefirió mantener en reserva los detalles de lo ocurrido aquella noche. Carla también había señalado previamente que entre ambos no pasó nada fuera de lo habitual dentro de su dinámica de amistad y decidió no continuar hablando del tema.

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