Breña: Desconocido se hizo pasar por un familiar y se llevó a menor de 12 años del colegio Mariano Melgar

Un hecho que pudo terminar en tragedia encendió las alarmas entre los padres de familia de la institución educativa emblemática Mariano Melgar, en Breña. Un menor de 12 años fue retirado del colegio por un hombre que se presentó como su tío y posteriormente lo llevó hasta un departamento ubicado a pocos metros de la institución.

Según relató Angélica, madre del menor, el sujeto llegó el martes 18, afirmando ser familiar del escolar, y que debía llevarlo a una cita médica. Para concretar la salida, habría registrado datos del menor, del tío y un DNI que no le correspondía.

El escolar inicialmente salió del colegio confiando en que se trataba de un tío al que no conocía. Sin embargo, durante el trayecto, el hombre le habría dicho que el menor se había comunicado con él para pedirle que lo recogiera. El niño respondió que no tenía celular. El sujeto llevó al menor hasta un departamento ubicado aproximadamente a media cuadra del colegio. Una vez dentro, le pidió que se sentara y luego ingresó a la cocina. En ese momento, el menor sintió temor y aprovechó un descuido para escapar y regresar al colegio.

De acuerdo con la madre, al volver a la escuela, el menor contó lo sucedido y señaló el edificio donde había sido llevado. Sin embargo, aseguró que el colegio no la contactó inmediatamente y que recién se enteró de lo ocurrido por su hijo cuando regresó a casa esa noche.

La identificación del sospechoso se produjo luego de que el padre de la madre acudiera al colegio y solicitara revisar las cámaras de seguridad. Con las imágenes se realizó la denuncia y la Policía intervino al hombre, identificado como César Manuel Prado Hurtado, quien quedó detenido preliminarmente. La madre señaló que el detenido habría afirmado que conoció al menor mediante una aplicación para adultos. Ella niega que su hijo utilizara dicha plataforma y entregó el celular del menor para que sea sometido a las diligencias correspondientes.

Otro punto que genera preocupación es el protocolo de salida del colegio. El menor habría advertido que su padre había fallecido cuando inicialmente le dijeron que había ido a recogerlo, pero aun así terminó saliendo con el desconocido. La institución reconoció que se cometieron errores y, posteriormente, estableció un nuevo protocolo para la salida de estudiantes.

Además, se informó que el colegio cuenta con un solo portero para alrededor de 1,200 alumnos, situación que también ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad.

La madre presentó una denuncia ante la UGEL y pidió que se esclarezcan las circunstancias que permitieron que un desconocido retirara a su hijo del plantel.

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