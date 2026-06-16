Aumenta la expectativa por quién asumirá la presidencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La segunda vuelta presidencial entra a su tramo decisivo. Con el conteo de la ONPE al 99.050 %, Keiko Fujimori logró tomar ventaja sobre Roberto Sánchez, marcando una diferencia de 33,432 votos cuando aún quedan actas observadas por resolver.

Según el último reporte, la candidata fujimorista alcanza 9 millones 125,179 votos (50.092 %), mientras que el representante de Juntos por el Perú suma 9 millones 91,747 votos (49.908 %), en una de las elecciones más ajustadas de los últimos años.

El abogado constitucionalista Luis Roel señaló que el voto extranjero habría sido clave para revertir el panorama electoral. “Creo que lo que ha ayudado a Keiko Fujimori es el voto extranjero”, sostuvo, al señalar también un ausentismo importante tanto en Lima como en algunas zonas rurales.

Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa evaluando actas impugnadas y observadas, un proceso que todavía podría modificar ligeramente los resultados.

Además, el especialista explicó que la rapidez en la proclamación oficial será fundamental para garantizar una adecuada transferencia de gobierno, ya que este proceso suele demandar cerca de 30 días de coordinación entre equipos técnicos.

Por ahora, el país permanece atento a la resolución final de las actas pendientes y a la confirmación oficial de quién asumirá la Presidencia del Perú.

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