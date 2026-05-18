Capturan en Argentina a Luis Andrés Flores Julca, presunto feminicida que estuvo prófugo más de un mes

Después de más de un mes prófugo, Luis Andrés Flores Julca, señalado como el presunto feminicida de Yajaira Yanetsi Hueñas Urbano, fue capturado este fin de semana en Santa Fe, Argentina, tras una coordinación entre Interpol y las autoridades argentinas.

El tatuador, acusado de apuñalar y prender fuego a su expareja en un departamento de Surquillo, intentó pasar desapercibido mientras se desplazaba en bicicleta por las calles argentinas. Sin embargo, sus tatuajes fueron clave para confirmar su identidad.

El caso conmocionó al país luego de que Yajaira, de 32 años, permaneciera 23 días luchando por su vida tras sufrir quemaduras en más del 70 % de su cuerpo, lesiones pulmonares y cerebrales. Finalmente, falleció el pasado 4 de mayo.

Las investigaciones apuntan a que Flores Julca habría huido por tierra, primero hacia Bolivia y luego a Argentina, presuntamente con apoyo de un familiar. Su salida del Perú habría ocurrido sin registro migratorio oficial.

La familia de Yajaira ahora exige celeridad para que el presunto feminicida sea trasladado al Perú y enfrente a la justicia. “Queremos que este delincuente sea traído lo más pronto posible”, pidieron sus familiares.

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