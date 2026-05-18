Milet Figueroa rompe su silencio tras ataques en Argentina: “Lo verán por el área legal”

Milet Figueroa decidió no quedarse callada. Tras los recientes ataques y comentarios en programas de espectáculos de Argentina, la actriz peruana conversó con Arriba Mi Gente y aseguró que tomará acciones legales contra quienes, según dijo, difaman a su familia y utilizan su nombre sin pruebas.

“Felizmente tengo un abogado que se está encargando de todas las personas que utiliza mi nombre para poder sentarse en un programa y hablar”, declaró Milet, dejando en claro que cualquier acusación será vista por la vía legal.

La modelo también se refirió al estado de salud de su madre, quien se habría visto afectada por la controversia mediática. “Ella es una mujer súper fuerte y se está recuperando. Ya está mucho mejor”, contó.

Milet señaló que decidió responder públicamente principalmente para defender a su familia. “No era justo que no se puedan defender. Siempre me atacan porque saben que no salgo a responder, pero tampoco es justo tanto ataque gratuito”, expresó.

Pese a la polémica, la actriz asegura estar enfocada en el trabajo. Confirmó que ya inició grabaciones de una nueva producción de Latina, un proyecto que, según dijo, representa un reto actoral distinto a todo lo que ha hecho antes.

Además, no descartó regresar pronto a Argentina, ya que mantiene proyectos pendientes en ese país. Mientras tanto, Milet prefiere dejar atrás las polémicas y concentrarse en su carrera profesional.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.