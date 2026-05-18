¡Melcochita defiende su relación tras críticas por la diferencia de 67 años con su nueva pareja!

La relación entre Melcochita y Heidy sigue dando de qué hablar. En una reciente entrevista, la joven administradora de 22 años contó cómo pasó de compartir tiempo con el artista a convertirse en su pareja, pese a las críticas por la diferencia de edad y los cuestionamientos de su entorno familiar.

Según explicó, el romance comenzó luego de que el cómico dejara el hogar donde vivía con Monserrat. “Cuando él se me declaró me sorprendió, empezamos a compartir más momentos y se fue dando poco a poco”, contó.

Heidy también respondió a las declaraciones de su padre, quien se mostró en desacuerdo con la relación. Aunque reconoció que su opinión como padre es válida, aseguró que respeta su postura y mantiene comunicación con él.

Asimismo, negó haberse involucrado en el matrimonio de Melcochita. “Yo no me metí en ninguna relación. Esto se dio después de que él se retiró de su hogar”, sostuvo, aclarando además que inicialmente apoyaba a la familia de manera cercana y no como trabajadora formal.

Por su parte, Melcochita defendió el romance y aseguró sentirse feliz en esta nueva etapa. Incluso revelaron que ya viven juntos y comparten los gastos del hogar.

Durante el programa, Vania Carrión, una psicóloga invitada señaló que las relaciones con amplia diferencia de edad pueden funcionar, aunque enfrentan desafíos como las diferencias generacionales, familiares y estilos de vida.

Pese a las críticas, Heidy dejó claro que apuesta por la relación: “Quiero que haya salud, respeto y estar juntos hasta el último día”.

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