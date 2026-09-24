Caso Liceo Naval: Denuncian presunto trato privilegiado para los seis internos en “Maranguita”
Una presunta condición de privilegio es la que vendrían teniendo los seis estudiantes del colegio Liceo Naval de San Borja dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como “Maranguita”, donde cumplen orden de internamiento preventivo en el marco de las investigaciones por presunta agresión sexual.
Según denunciaron familiares de otros internos del recinto, los adolescentes estarían alojados en el tópico médico del establecimiento, contando con acceso a televisión, periódicos, colchones acondicionados y visitas familiares mucho antes de lo estipulado por el reglamento.
Las madres de familia —quienes exigieron la reserva de sus identidades— detallaron que los recién ingresados, conocidos internamente como “los gringos”, no fueron derivados al pabellón de “Bienvenida” como exige el protocolo habitual para quienes ingresan al sistema formativo, sino al área de enfermería (Arreche 5), “Ellos no están en Bienvenida, están en Arreche 5, en el tópico. Lo han acondicionado, tienen hasta televisor, otros colchones y otras cosas… para que los chicos tengan amplio”, reveló una de las denunciantes.
A esta situación se suma el ingreso inmediato de sus parientes con paquetes de hasta 15 kilos. Mientras que cualquier adolescente que ingresa al centro debe esperar entre 15 días y un mes para recibir su primera visita, los allegados de los escolares del Liceo Naval habrían accedido de manera anticipada. “Ayer han tenido visita, cosa que es algo increíble. Cuando un chico entra a Maranga, tiene visita después de un mes, están incomunicados. A ellos les han recibido paquetes de 15 kilos y los familiares han estado adentro con ellos; es algo injusto lo que están haciendo”, recriminó otra de las madres de los internos.
La presunta diferencia de trato provocó la indignación de las denunciantes, quienes remarcaron el marcado contraste con las aparentes duras condiciones de hacinamiento que se viven en otros pabellones y en el anexo del penal de Ancón. Ante estas acusaciones de supuesto favoritismo por la posición económica o influencias de los progenitores, se buscó la versión oficial de las autoridades del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), pero no se obtuvo respuesta bajo el argumento de que la información involucra a menores de edad.
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