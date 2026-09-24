CNN, MS NOW y Politico vuelven a ingresar a la Casa Blanca tras orden judicial

Los periodistas de los tres medios recuperaron este jueves sus credenciales de prensa luego de que un juez federal suspendiera por 14 días el veto impuesto por el gobierno de Donald Trump. La Casa Blanca inicialmente volvió a impedir el ingreso de algunos reporteros, pero posteriormente habilitó sus acreditaciones.

Los periodistas de CNN, MS NOW y Politico volvieron este jueves 24 de septiembre a la Casa Blanca, luego de que el juez federal Timothy Kelly ordenara al Gobierno de Donald Trump restablecer temporalmente sus credenciales de prensa.

El retorno no fue inmediato. Durante la mañana, a algunos periodistas se les volvió a impedir el ingreso pese a la orden judicial. En el caso de CNN, la reportera Betsy Klein y un fotoperiodista fueron rechazados inicialmente, mientras que un productor de la cadena sí logró ingresar con su credencial. Reporteros de MS NOW y Politico también tuvieron problemas para acceder al recinto.

Tras una solicitud de emergencia presentada por los medios, el Gobierno finalmente permitió el ingreso.

EL FALLO QUE PERMITIÓ SU REGRESO

El juez Timothy Kelly había ordenado restablecer temporalmente el acceso después de determinar que la revocación de las credenciales se realizó sin un debido proceso constitucionalmente adecuado.

Su orden de restricción temporal tendrá una vigencia de 14 días, periodo durante el cual los medios y el Gobierno de Trump continuarán presentando argumentos y pruebas sobre el caso.

Kelly también cuestionó los argumentos utilizados por la Administración para justificar el veto. Según el magistrado, las primeras declaraciones de Trump sobre la medida apuntaban a una supuesta falta de veracidad y al carácter negativo de las informaciones publicadas por estos medios. Posteriormente, el Gobierno sostuvo que existían razones relacionadas con la seguridad nacional.

El juez consideró que los argumentos presentados sobre este último punto ofrecían poco respaldo y señaló que las cartas enviadas a los medios después de la prohibición tampoco establecían con claridad el motivo de las revocaciones.

¿POR QUÉ FUERON VETADOS?

Trump anunció el veto el 18 de septiembre, a través de una publicación en redes sociales, en la que acusó a CNN, MS NOW y Politico de difundir “noticias falsas”. Posteriormente, el Gobierno argumentó que la cobertura de estos medios representaba un riesgo para la seguridad nacional.

Los tres medios demandaron al presidente y a otros integrantes de su Administración el 21 de septiembre. Alegaron que la medida vulneraba la libertad de expresión y de prensa, además del debido proceso.

Durante el proceso judicial, el Gobierno defendió la facultad del presidente para decidir quién puede ingresar a la Casa Blanca y sostuvo que los medios habían puesto en peligro la seguridad nacional con su cobertura.

El juez Kelly, sin embargo, señaló que los periodistas no recibieron una notificación ni tuvieron oportunidad de ser escuchados antes de que sus credenciales fueran revocadas. También indicó que no existían normas formales y suficientemente claras que establecieran previamente las conductas que podían justificar la pérdida de las acreditaciones.

El caso continuará durante las próximas dos semanas, mientras ambas partes presentan sus argumentos y pruebas ante el tribunal.

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