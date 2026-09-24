Netanyahu niega genocidio de Israel ante la ONU: “Es la mayor mentira del siglo”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la Asamblea General 81 de la ONU y brindó un discurso este 24 de septiembre. “Decir que Israel comete genocidio es la mayor mentira del siglo”, resaltó en su mensaje para esta oportunidad, donde también justificó los ataques a Irán. Al iniciar sus palabras, hubo un abandono masivo de los asientos y se oyeron abucheos de parte de varias delegaciones.

Niega acusaciones

Según Netanyahu, las acusaciones de genocidio en Gaza son falsas. “Israel no cometió genocidio, lo que hizo fue impedir un genocidio”, sostuvo.

A modo de sustento, recordó el suceso del 7 de octubre de 2023, la fecha del atentado de Hamás, como “el día más sombrío de la historia de Israel” y “la mayor masacre de judíos desde el Holocausto”.

Según el Ministerio de Salud Palestino, desde aquella fecha, son 73 928 muertos y 175 030 heridos en la Franja de Gaza por la ofensiva israelí.

“El enemigo esperaba que nos desmoronáramos, pero no lo hicimos, nos pusimos de pie y luchamos como leones”, expresó.

Así también, el primer ministro israelí justificó la respuesta militar de Israel ante un total de siete frentes: Hamás, Hezbolá, los hutíes, Irán, milicias en Iraq y siria, así como Judea y Samaria.

Cabe mencionar que Netanyahu es acusado, por la Corte Penal Internacional, de ser presuntamente responsable de crímenes de guerra de inanición como método de guerra, de dirigir un ataque contra la población civil de mantera intencional,

de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de otros actos inhumanos, según el sitio web oficial de dicha corte, desde al menos octubre de 2023.

Justifica ataques a Irán

Respecto a los ataques contra Irán, señaló que las operaciones militares israelíes fueron por motivos de supervivencia ante el programa nuclear. “Me comprometí a evitar que la dictadura asesina de Irán se dotara de la bomba atómica”, expuso.

Así también, expresó que si bien fue “un objetivo muy difícil”, fue “una de las decisiones más fáciles”.

“De hecho, quiero que sepan que muchos de sus líderes incluso nos agradecen en privado por eliminar las armas nucleares de Irán”, dijo.

En adición a ello, agradeció el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el apoyo.

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