Cercado de Lima: cámaras captan a niño usado para robar celulares en galería del jirón Andahuaylas

Las cámaras de seguridad de una galería ubicada en el jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima, registraron una preocupante modalidad de robo que involucra a un menor de edad.

En las imágenes se observa a tres personas que aparentan ser una familia recorriendo los pasillos del centro comercial. Mientras una mujer distrae a los trabajadores, el niño, de aproximadamente 10 años, ingresa a un puesto, toma un celular y lo esconde rápidamente antes de retirarse junto a los adultos.

Según los comerciantes, este no sería un hecho aislado. Aseguran que bandas delictivas utilizan a menores para cometer robos, aprovechando su apariencia inocente y su facilidad para pasar desapercibidos.

El informe también recordó otros casos similares ocurridos en Lima, donde niños fueron captados robando dinero en efectivo y celulares de alta gama mientras adultos actuaban como distractores o vigilantes.

Durante la emisión de Arriba Mi Gente, se cuestionó el uso de menores en actividades delictivas y advirtieron sobre el riesgo al que son expuestos por quienes deberían protegerlos. Además, señalaron que estos niños terminan siendo víctimas de adultos que los introducen desde temprana edad en el mundo de la delincuencia.

Los comerciantes pidieron reforzar las medidas de seguridad y alertaron a otros emprendedores para que permanezcan atentos a esta modalidad, que utiliza grupos familiares como fachada para cometer robos.

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