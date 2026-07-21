Muere actriz de la saga “Godzilla vs. Kong” a los 18 años: aquí los detalles

La joven actriz Kaylee Hottle, quien apareció en las películas “Godzilla vs. Kong” y “Godzilla y Kong: el nuevo imperio”, falleció la madrugada de este martes 21 de julio a los 18 años, en un accidente de auto ocurrido en la ciudad de Frederick, estado de Maryland, Estados Unidos.

La trágica noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle. Ella iba de pasajera en un vehículo conducido por un muchacho y las autoridades creen que el exceso de velocidad fue el factor que desencadenó en el fatal desenlace. El chofer quedó herido, mientras que un tercer pasajero se rehusó recibir atención médica.

Kaylee Hottle padecía de discapacidad auditiva, al igual que otros miembros de su familia. Precisamente, en las mencionadas películas, su personaje era una niña con sordera que se comunicaba con Kong a través del lenguaje de señas.

Su padre mencionó que los papeles suelen ser escasos para los actores con sordera y que ella era consciente de ello. “Me gustaría ver a más actrices jóvenes sordas motivarse cuando me vean en la pantalla, y con suerte, ellas también tendrán una oportunidad en Hollywood”, le había dicho Kaylee Hottle a The Houston Chronicle en el 2024.

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