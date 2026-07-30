Cosmobiólogos analizan el futuro de Keiko Fujimori tras juramentar como presidenta

¿Puede la posición de los astros influir en el destino de un gobierno? Esa fue la interrogante que abordó Arriba Mi Gente al consultar a especialistas en cosmobiología sobre la carta astral de Keiko Fujimori tras asumir la Presidencia del Perú.

Los expertos señalaron que la mandataria juramentó después de la 1:00 p. m., un horario que, según su interpretación, habría sido elegido para disminuir la influencia de Plutón, planeta al que atribuyen simbolismos relacionados con crisis y conflictos.

El cosmobiólogo Carlos Espinoza explicó que, de haber juramentado al mediodía, el panorama habría sido más complejo debido a la configuración astral de ese momento. Además, sostuvo que el destino puede modificarse mediante las decisiones personales y que la presidenta deberá demostrar con acciones un cambio de imagen.

Durante el informe también se afirmó que el nuevo gobierno enfrentará importantes desafíos y que las decisiones que adopte serán determinantes para el rumbo del país. Incluso, el especialista aseguró que determinados momentos, como un eventual cambio de residencia, deberían realizarse en fechas específicas para favorecer el desarrollo de su gestión.

Si bien estas interpretaciones corresponden al ámbito de la cosmobiología y no cuentan con respaldo científico, el informe presentó las distintas lecturas que realizan estos especialistas sobre el inicio del nuevo quinquenio presidencial y las expectativas que despierta en la ciudadanía.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.