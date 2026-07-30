Muerte de Raiza Martínez: “La Chocolatita” abre interrogantes tras análisis de especialista forense.

La muerte de Raiza Martínez, conocida en redes sociales como “La Chocolatita”, sigue siendo materia de investigación. La joven influencer fue hallada sin vida en una vivienda del distrito de La Molina, donde, según las investigaciones, se había reunido con Óscar Arias Muñoz, quien permanece detenido como principal investigado.

De acuerdo con la necropsia, la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por estrangulación. Durante Arriba Mi Gente, el antropólogo forense Daniel Humpire explicó que los primeros indicios no evidencian signos de forcejeo ni lesiones defensivas en el cuerpo de la víctima, un aspecto que deberá contrastarse con los resultados toxicológicos y el resto de las pericias.

El especialista indicó que la versión brindada por el investigado guarda relación con algunos elementos encontrados en la escena, como la presencia de una toalla y cinta adhesiva. Sin embargo, remarcó que será el Ministerio Público quien determine las responsabilidades penales tras evaluar todas las pruebas.

Asimismo, Humpire señaló que los exámenes toxicológicos serán clave para establecer si hubo consumo de sustancias y cuál fue su influencia en los hechos ocurridos aquella madrugada.

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