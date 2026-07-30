“Cuando soy payasa, me siento más yo”: Luciana Arispe y la pasión que encontró en el clown

Luciana Arispe, actriz, cantante, payasa y una de las integrantes de Me Caigo de Risa, nos abrió las puertas de su historia en una entrevista para Latina Digital. Durante la conversación, nos contó cómo el clown transformó su vida y por qué hoy considera que es la herramienta que mejor representa quién es.

“Cuando soy payasa, me siento más yo, más auténtica que nunca, me siento libre“, nos confesó al recordar el momento en que descubrió esta disciplina artística. Para Luciana, el clown reúne todo lo que siempre buscó: actuación, música, comunicación y, sobre todo, la posibilidad de conectar con las personas.

En nuestra entrevista también desmintió una de las ideas más comunes sobre esta profesión. “El objetivo no es hacer reír, sino conectar“, explicó, asegurando que la verdadera esencia del clown está en crear un vínculo genuino con el otro, incluso en espacios tan sensibles como los hospitales, donde también ha desarrollado esta labor.

Sobre su llegada a Me Caigo de Risa, nos contó que vivir esta experiencia ha sido un sueño cumplido. “He llorado un montón de alegría”, recordó, destacando que nunca imaginó debutar en la televisión nacional en un programa que le permite mostrarse tal como es.

Además, confesó que el formato le ha permitido disfrutar de una de sus mayores fortalezas: jugar sin miedo al ridículo. “La diferencia quizás es que no escatimo en compartirlo”, señaló entre risas.

Antes de despedirse, Luciana nos dejó una reflexión que hoy guía su vida: “¿Qué es lo peor que podría pasar?“. Una pregunta que, según explicó, la ha impulsado a enfrentar nuevos retos y a no dejar que el miedo decida por ella.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!