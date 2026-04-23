¡Crisis política y electoral con renuncias, cuestionamientos y tensiones en el Gobierno!

El país atraviesa un nuevo episodio de inestabilidad política marcado por cuestionamientos al proceso electoral, renuncias en el Ejecutivo y decisiones que han generado repercusión tanto a nivel nacional como internacional.

Las elecciones del pasado 12 de abril, organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, han sido objeto de críticas debido a problemas logísticos, demoras en la entrega de resultados y una difusión parcial de las actas, lo que ha generado dudas en distintos sectores.

En este contexto, Piero Corvetto presentó su renuncia al cargo, en medio de investigaciones fiscales por presuntas irregularidades en el proceso. Paralelamente, se oficializó un pedido de detención preliminar en su contra como parte de las diligencias en curso.

Tras su salida, asumió funciones Bernardo Pachas, quien anunció que se espera alcanzar el 100% del procesamiento de actas en los próximos días. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones evalúa posibles medidas frente a las fallas reportadas, incluyendo la eventual realización de elecciones complementarias.

A la par de la situación electoral, una nueva crisis se abrió en el Ejecutivo tras la controversia por la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos. La decisión inicial de postergar el acuerdo generó la renuncia del canciller y del ministro de Defensa, quienes manifestaron su desacuerdo con la postura del Gobierno.

Horas después, el presidente interino José María Balcázar señaló que su mensaje había sido mal interpretado y que el país mantiene otras prioridades como salud y educación. Sin embargo, se precisó que el presupuesto destinado a la compra de los aviones no puede ser redirigido a otros sectores.

Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó un primer desembolso de 462 millones de dólares, lo que evidencia la continuidad del acuerdo. Esta decisión también se da tras pronunciamientos del embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, quien inicialmente expresó preocupación por el proceso.

Por su parte, desde el Congreso se ha formalizado una moción de censura contra el presidente, lo que podría abrir un nuevo frente de tensión política en los próximos días.