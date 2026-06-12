Más de 309 mil peruanos en el extranjero votaron en la segunda vuelta, según Cancillería

El canciller Carlos Pareja informó que un total de 309, 550 peruanos residentes en el extranjero ejercieron su derecho a voto durante la segunda vuelta electoral, en la que participaron los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores calificó estos más de 309 mil votos como “un número bastante importante”, teniendo en cuenta que en el 2021 votaron 220 mil peruanos para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Desde la Cancillería se aseguró que todo el proceso electoral, así como las actas y las cédulas de sufragio, estuvieron protegidas por los miembros de mesa desde la instalación de las mismas hasta el conteo de votos.

CANCILLERÍA RECHAZA CUALQUIER INTENTO DE MANIPULACIÓN

Frente a posibles comentarios o rumores que buscan empañar el correcto funcionamiento del proceso electoral, Carlos Pareja señaló que no es posible que los sobres sellados con las actas electorales “puedan ser abiertas o alteradas en forma alguna sin que ser detectado”.

Insistió en que todo el proceso en el extranjero se desarrolló sin incidencias, con apoyo de personal consular y bajo estrictas medidas de seguridad en el traslado del material electoral hasta su llegada a los centros de cómputo en Perú.

Finalmente, el canciller Carlos Pareja recibió en Lima a las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la Unión Europea, quienes desplegaron a sus miembros a nivel nacional para garantizar el correcto desarrollo de la elección.

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