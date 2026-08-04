Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: Esta es la boda de ensueño que prepararían con invitados exclusivos

Las campanas de boda podrían sonar muy pronto para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Diversos medios internacionales aseguran que la pareja estaría ultimando detalles para celebrar su matrimonio en Madeira, la isla natal del futbolista portugués.

Según las versiones, la ceremonia se realizaría el 8 de agosto en la “Catedral de Funchal”, mientras que la recepción tendría lugar en el exclusivo hotel Savoy Palace, donde incluso se habrían reservado dos pisos completos para alojar a los invitados.

El evento sería completamente privado, con una reducida lista de asistentes, estrictas medidas de seguridad y una producción de primer nivel para proteger la intimidad de los novios. Los rumores llegan un año después de que Georgina mostrara el espectacular anillo de compromiso, valorizado en más de 7 millones de dólares.

La historia de amor entre ambos comenzó hace más de diez años, cuando Georgina trabajaba en una tienda de Gucci. Desde entonces han formado una sólida familia junto a sus cinco hijos y se han convertido en una de las parejas más mediáticas del mundo.

Aunque ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez han confirmado la información, todo apunta a que el “sí, acepto” podría estar más cerca que nunca.

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