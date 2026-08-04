Independencia: Odontólogo sobrevive a tres disparos y necesita ayuda para seguir viviendo

Lo que inició como una consulta odontológica terminó convirtiéndose en una tragedia para Dennis López. El odontólogo fue atacado a balazos el 8 de octubre de 2025 dentro de su consultorio, ubicado en Independencia, luego de atender a un hombre que había reservado previamente una cita.

El agresor, Nicolás Manuel Oliveira, alias “Cholo Payet”, le disparó tres veces: en la cabeza, el pecho y la pierna. Aunque fue condenado a 25 años de prisión, la familia denuncia que no ha cumplido con el pago de la reparación civil de 2.5 millones de soles.

A casi un año del atentado, Dennis permanece postrado, con traqueostomía y alimentación por sonda, mientras recibe terapias físicas, neurológicas, respiratorias y de lenguaje. Su esposa, Tania Bermeo, asegura que los gastos médicos superan los 7 mil soles mensuales, además de mantener una deuda clínica de 15 mil soles.

Para cubrir los costos del tratamiento, la familia organiza rifas y actividades benéficas. La próxima rifa solidaria se realizará el 29 de agosto, mientras que en la página de Facebook y TikTok “Unidos por Denis” comparten los avances de su recuperación e informan sobre las campañas de apoyo.

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