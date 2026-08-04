Lima: Madre denuncia amenazas y pide ayuda para recuperar a sus hijos que se llevó su esposo

Una desesperada madre denunció públicamente que lleva casi un mes sin ver a sus dos hijos, de 8 y 9 años, luego de que su aún esposo se los llevara con ayuda de sus familiares tras la separación de la pareja.

La mujer identificada como Raisa del Pozo aseguró que permanece prácticamente encerrada en la vivienda donde vivía con sus hijos por temor a que la desalojen. Además, afirmó haber recibido amenazas de muerte y mostró videos en los que su suegro amenaza con quemar la vivienda y atentar contra su vida.

El conflicto comenzó el 7 de julio, cuando regresaba del colegio con sus hijos. En ese momento, afirma que los menores fueron retirados por su expareja y otros familiares, y desde entonces desconoce su paradero.

Del Pozo indicó que ha presentado denuncias ante la Policía y solicitó la intervención de las autoridades para ubicar a los niños y garantizar su seguridad. Asimismo, señaló que teme salir de su vivienda por miedo a nuevas agresiones.

Durante el programa, la producción intentó comunicarse con familiares del esposo para conocer su versión. Ellos respondieron mediante mensajes que la historia no sería como la denunciante la presenta, mencionando la existencia de otros conflictos familiares, señalando que remitirían un descargo formal. Posteriormente, bloquearon el contacto, por lo que no fue posible obtener una entrevista.

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