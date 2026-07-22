Hombre confesó el crimen de Laura Huere en redes sociales: “Todo terminó en lo que terminó”

Nuevos y estremecedores detalles salen a la luz en el caso del feminicidio de Laura Huere. El hombre señalado como responsable de su muerte difundió un video en redes sociales en el que reconoce haberla atacado y ofrece su versión de lo ocurrido.

En la grabación, el sujeto asegura que acudió a la vivienda de Laura para conversar con ella y reclamarle por no haberlo apoyado. Según su relato, ambos discutieron y la situación terminó descontrolándose.

“Con toda esa discusión terminó en lo que terminó. No era algo premeditado”, afirma en el video, donde insiste en que actuó impulsado por el dolor y la humillación que, según él, sentía.

Asimismo, sostiene que durante la discusión Laura habría tomado una cuchilla y lo hirió en la mano, motivo por el que asegura haber reaccionado violentamente. “Ella tenía la cuchilla y me cortó la mano. Ahí es donde yo reaccioné”, señala en su confesión.

El presunto feminicida también asegura que nunca tuvo la intención de asesinarla y finaliza el video pidiendo perdón. “Yo solo quería apoyo, perdóname”, expresa.

El caso continúa siendo investigado por las autoridades, mientras los seres queridos de Laura exigen que el feminicidio no quede impune y que el responsable reciba la máxima sanción.

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