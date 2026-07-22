Corte Suprema confirma ampliación de prisión preventiva contra Pedro Castillo

La Corte Suprema confirmó la ampliación de la prisión preventiva contra Pedro Castillo hasta el 8 de marzo de 2027, bajo la investigación que se le sigue por presuntamente encabezar una organización criminal.

Como se recuerda, el 9 de marzo de 2023, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria (JSIP) dictó prisión preventiva contra Pedro Casillo por 36 meses, es decir, hasta el 9 de marzo del 2026. Luego, el 20 de febrero de este año, semanas antes que culmine el plazo, el Ministerio Público pide que se prolongue la medida por 12 meses.

El JSIP declaró fundado el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionaros Públicos. Sin embargo, la defensa del expresidente apeló la decisión. Ahora, la Corte Suprema confirma la resolución inicial del Juzgado Supremo.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CASO?

A Pedro Castillo se le imputa el presunto delito de liderar una organización criminal, enquistada en Petroperú. La estructura sería vertical y sus integrantes formarían una figura piramidal. El exmandatario, abusando de su poder como presidente de la República, habría pretendido copar ilegalmente esta empresa estatal, con la finalidad de controlar y direccionar los procedimientos de adquisición dela entidad.

A solicitud de Fermín Silva Cayatopa, el imputado habría gestionado ante el entonces ministro de Energía y Minas, Ivan Godofredo Merino Aguirre, y ante el entonces ministro de Economía, Pdro Francke, la designación de Hugo Chávez como director de la institución. El extitular del MINEM formalizó la propuesta ante la Junta de Accionistas de Petroperú el 15 de septiembre del 2021, pero no fue aceptada, debido a que Chávez no tendría el perfil adecuado para el cargo.

Este último fue designado como director, pero esto no habría satisfecho las necesidades de la organización criminal, por lo que el exjefe de Estado se interese en que adicionalmente a sus funciones, Chávez sea nombrado como gerente general.

“Esa gestión la habría encomendado a Arnulfo Bruno Pacheco Castillo (exsecretario de Palacio de Gobierno), quien se habría comunicado con el entonces ministro Merino Aguirre, haciéndole llegar el pedido de encausado Castillo Terrones, pese a lo cual, no habría logrado su propósito”, indica el documento.

Debido a la negativa, Pacheco Castillo se habría comunicado por teléfono con Mario Candelario Contreras Ibárcena, expresidente del directorio de Petroperú, para poner en su conociimento el pedido de Pedro Castillo.

En este contexto, el 7 de octubre del 2021, Contreras habría propuesto, fuera de agenda, incorporar dicha solicitud como tema a tratarse en el Directorio. De este modo se concretó el nombramiento de Chávez Arévalo como gerente general. Por este nombramiento, Silva Cayatopa habría entregado a Castillo Terrones la suma de 30 mil soles.

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