¡La desaparición de una joven en Ventanilla mantiene preocupada a toda su familia!

La desaparición de Yessenia mantiene en angustia a su familia desde el pasado 15 de julio, día en que salió de su vivienda, en Pachacútec (Ventanilla), con dirección a su instituto.

Las cámaras de seguridad registraron sus últimos minutos en libertad. En las imágenes se observa a la joven esperando un vehículo de transporte colectivo y abordándolo con normalidad. Desde ese momento, su familia no volvió a verla.

La preocupación aumentó cuando, tras denunciar su desaparición, la Policía logró comunicarse con Yessenia por teléfono. Su padre asegura que la joven respondió brevemente y solo alcanzó a decir: “No se preocupen por mí, cuiden a la bebé”, antes de cortar la llamada. Para sus padres, el tono de voz era completamente distinto y transmitía miedo.

Durante las investigaciones, el conductor del colectivo confirmó haber trasladado a Yessenia. Posteriormente, la familia logró ubicar una agencia de viajes donde, según el boleto obtenido, la joven compró un pasaje con destino a Trujillo.

Sin embargo, sus seres queridos descartan que se haya marchado por decisión propia. Aseguran que Yessenia era una joven dedicada a sus estudios, muy unida a su familia, participaba activamente en su iglesia y no solía salir a fiestas ni tenía problemas conocidos.

Mientras la Policía continúa con las investigaciones para determinar si se trata de una desaparición voluntaria o de un posible caso de captación, la familia mantiene la esperanza de encontrarla sana y salva. Cada día sin respuestas incrementa su desesperación y renueva el pedido de apoyo a las autoridades y a la ciudadanía para dar con su paradero.

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